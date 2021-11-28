Военная техника словацкой армии появилась в Польше

Польша, защищаясь от женщин и детей, бегущих от войны, продолжает укреплять восточные границы. На улицах нашей западной соседки заметили самоходные артиллерийские установки армии Словакии. Техника движется к границам с Беларусью и Россией. В польском генштабе заявили, что система расширенного передового присутствия обеспечивает эффективную и гибкую способность реагировать на любые якобы агрессивные действия России в рамках политики сдерживания и обороны НАТО. Ранее в направлении восточных границ республики также проследовали американские САУ.