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Военная техника словацкой армии появилась в Польше
Польша, защищаясь от женщин и детей, бегущих от войны, продолжает укреплять восточные границы. На улицах нашей западной соседки заметили самоходные артиллерийские установки армии Словакии. Техника движется к границам с Беларусью и Россией. В польском генштабе заявили, что система расширенного передового присутствия обеспечивает эффективную и гибкую способность реагировать на любые якобы агрессивные действия России в рамках политики сдерживания и обороны НАТО. Ранее в направлении восточных границ республики также проследовали американские САУ.
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