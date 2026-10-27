Военный аналитик Леонков: Германия увеличила военные расходы на 159 %

Европейский союз переживает сегодня самый масштабный этап милитаризации за последние десятилетия. Лидером увеличения военных расходов является Германия, отмечают эксперты.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Наша оборона" (Россия):

"Многие европейские страны, которые мы называем "евротройкой" или "партия войны", - они значительно увеличили свои расходы на оборону, но впереди планеты всей - Германия. Она увеличила свои военные расходы примерно на 159 %. Если в 2024 году у них расходы составляли порядка 88 млрд долларов, то сейчас эта цифра перешагнула планку в 120 млрд. Продолжают расти плановые показатели. Если мы говорим по Германии, то они хотят достичь расходов 152 млрд к 2029 году. При этом эти военные расходы будут составлять 3,5 % от ВВП. Последние совещания в странах НАТО говорят о том, что все страны должны закладывать 2 % от ВВП и стремиться к показателю 5 % от ВВП".