Военный эксперт Кедми: Выборы в Конгресс не повлияют на внешнюю политику США

Промежуточные выборы в Конгресс США не окажут влияния на американскую внешнюю политику, даже если победу на них одержат демократы.

Яков Кедми, военный эксперт, политический аналитик (Израиль):

"Надо понимать Соединенные Штаты и расклад ветвей власти. Конгресс и Сенат имеют довольно серьезное влияние на решение и реализацию решений президента Соединенных Штатов внутри страны. Поэтому все, что касается внутренней политики, если Конгресс и Сенат будут ультимативно настроены по отношению к президенту, это создаст определенные препятствия для реализации им своих мыслей, планов внутри Соединенных Штатов. Примерно на 1,5 года, потому что ему осталось всего два года. В отношении внешней политики реальное влияние Сената и Конгресса очень маленькое. Последний пример с санкциями против России: приняли их, а он их не утвердил. Так что если будут какие-то изменения в результате выборов в Соединенные Штаты, они отразятся больше на внутренней политике, на внешней - вряд ли".