Европа пытается переубедить Трампа изменить подход к украинскому конфликту. Брюссель готов на любые затраты и провокации, лишь бы американский лидер поверил в успех Киева.

Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):

"Европе важно надавить на Трампа, доказать, что смена его позиции абсолютно продуктивна для него же. Он должен верить в победу киевских нацистов. Европа пытается убедить его в этом, поэтому она идет на все, что угодно. Да, они (европейские политики. - Прим. ред.) пошли на серьезную эскалацию, для них это стоит огромных денег. Возможность за это все платить весьма неочевидна, но сейчас они пытаются, поскольку у Трампа целая куча проблем: у него и юбилей государства, и выборы, и низкий рейтинг, и проигрыш в иранской войне. Он хочет что-то исправить. Он пытается теперь поверить европейцам, которые уверяют, что, если он изменит свою позицию (и об этом очень хорошо сказал министр иностранных дел России Лавров), тогда вроде бы все изменится в его пользу".