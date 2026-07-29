Военный эксперт Коновалов: Иран занимает выигрышную позицию в конфликте с США и Израилем

Короткое затишье на Ближнем Востоке сменилось новой волной эскалации. Корпус стражей исламской революции нанес ряд ударов по трем нефтяным танкерам, которые пытались пройти через Ормузский пролив.

В ночь на 29 июля иранцы также атаковали американские цели в Иордании. Пентагон уверяет, что все ракеты были перехвачены, но появились сообщения о взрывах. В свою очередь Саудовская Аравия совместно с США нанесли удары по логистическим узлам и складам оружия проиранских группировок на востоке Ирака.

Тегеран не готов идти на уступки Вашингтону. Соединенные Штаты, в свою очередь, не желают признавать неудачу в противостоянии, что заводит урегулирование в тупик.

Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):

"Безусловно, Иран не пойдет на переговоры, поскольку нет в военной истории человечества прецедентов, когда выигрывающая сторона вдруг почему-то соглашается на переговоры. В данной ситуации, конечно, Соединенные Штаты проигрывают. Нельзя утверждать, что они проигрывают в военном смысле, то есть удары наносятся, они получают ответные удары, перехватывают, но ситуация зашла в тупик для Соединенных Штатов. Добиться того, чего они хотели, им не удалось. Какая дальше перспектива - непонятно, а для Ирана все ясно. В этой ситуации кто выглядит победителем? Иран, потому что для него все понятно - он защищается, он отбился. И, соответственно, если сейчас вести переговоры, то они же ведутся двумя сторонами: одна - с позиции победившего, другая - с позиции проигравшего. Кто в этих переговорах будет проигравшим? Трамп не признает, что он проиграл, поэтому и Иран не хочет вести переговоры".

На рост напряженности в регионе сразу отреагировали нефтяные рынки: стоимость барреля нефти 29 июля превысила 90 долларов.