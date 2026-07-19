Военный эксперт Коновалов: Противостояние США и Ирана затянется надолго

Противостояние США и Ирана длится уже почти полвека. Эксперты сходятся во мнении: ожидать быстрого урегулирования не приходится. Конфликт - слишком глубокий.

Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):

"Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном нужно рассматривать с момента Исламской Революции в Иране, а это было очень давно - прошло почти 50 лет. С этого времени противостояние двух стран продолжается, и в этом противостоянии всегда задействован Израиль. Почти полвека они находятся в состоянии конфликта, который периодически перерастал, имел разные стадии: на начальном этапе иранцы захватили американских заложников. Потом была ситуация, например, когда американский эсминец сбил иранский гражданский боинг, и все, кто был на борту, погибли. Разные у них были ситуации, и всегда это была конфликтная ситуация. И поэтому сейчас вдруг требовать, давайте определим, когда все это закончится, - это все надолго. Даже если они перестанут стрелять (а рано или поздно просто боеприпасы закончатся и у тех, и у других), само противостояние не прекратится".