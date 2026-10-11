Военный эксперт: Поддержка государствами терроризма должна иметь последствия

Международное сотрудничество и координация усилий всех стран и организаций являются ключевыми условиями для эффективного противодействия терроризму. Такое мнение высказал российский военный эксперт Борис Рожин, комментируя вопросы борьбы с глобальной террористической угрозой.

По словам эксперта, в идеале все государства должны стремиться к полному отказу от поддержки терроризма и террористических группировок, а также к признанию порочности этой практики. При этом он отметил, что на практике этого не произойдет.

Эксперт подчеркнул важность вскрытия фактов поддержки терроризма со стороны отдельных государств. "Надо показывать, вскрывать такие факты, указывать, что государства, использующие подобного рода терроризм, эти государства должны порицаться, они должны иметь последствия на международном уровне, как государства, либо применяющие террористическую тактику, либо же поддерживающие", - считает Борис Рожин.

Особое внимание собеседник уделил координации усилий на международной арене. "Важна координация усилий, потому что зачастую теракты организуются через территории третьих стран, а террористы иногда пытаются после совершения теракта выехать через третьи страны", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что совместные действия позволяют задерживать исполнителей и вскрывать каналы транспортировки взрывчатки. "В этом плане взаимодействие играет важную роль", - добавил Борис Рожин.

При этом эксперт признал, что полностью устранить террористическую угрозу таким образом не получится. "Это не способ полностью что-то устранить, но, скажем так, это позволяет затруднить применение террористического оружия", - резюмировал Борис Рожин.