Военный обозреватель Корнев: Европа не готова к войне - ни к наступательной, ни к оборонительной

Ни наступательного, ни оборонительного потенциала для удара по Союзному государству у европейских армий нет. Эмоционально и морально европейцы не готовы, считает военный обозреватель, основатель проекта Militaryrussia.ru Дмитрий Корнев.

"Европа не готова к войне в принципе, к наступательной тем более не готова. Она не готова и к оборонительной войне на данный момент эмоционально, морально, - заявил эксперт. - У европейцев совершенно другие проблемы. Да, там есть определенные силы, которые бы хотели использовать эту милитаристскую риторику и используют ее для накачки военно-промышленного комплекса и решения каких-то внутренних политических вопросов. Какие-то силы могли бы выиграть на этой риторике, на высказываниях и т. д., но говорить о том, что Европа может неожиданно от учений и обычной текущей жизни вдруг перейти в атаку, это невозможно в современном информационном обществе. Скажем так, при том, как работают современные разведки, мы не сможем пропустить этот момент. И до этого момента пока, слава богу, далеко", - заявил он.