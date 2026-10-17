Военно-политический аналитик Тиханский: Главное условие мира - позиция Европы

Заявление Александра Лукашенко об исходе украинского кризиса продолжает обсуждать экспертное сообщество. Разрушение критической инфраструктуры, сокращение мобилизационного ресурса и растущая потребность в западной финансовой помощи - факторы, которые могут повлиять на дальнейший ход конфликта в Украине. Страна приближается к переломному моменту, а ближайшие месяцы могут стать определяющими.

Главное условие скорого разрешения конфликта в Украине - позиция Европы. Об этом заявил военно-политический аналитик Александр Тиханский.

"Здесь главное условие - это, конечно, позиция Европы", - подчеркнул эксперт. По его словам, на сегодняшний день это война не Украины с Россией, а война Запада с Россией. "И в данном случае все эти вопросы тянутся к Зеленскому. Он не суверенен и не может быть независимым в этом плане", - заявил Александр Тиханский.

На сегодняшний день Украина работает на истощение финансовых и материальных ресурсов не только своих, но и всей Европы.

"Национальные государства Европейского союза тоже начинают задавать вопрос: а для чего, а куда идут деньги?" - обратил внимание аналитик. По его словам, развивающийся и постоянно приближающийся к зиме экономический кризис в Европе показывает, что они все меньше могут давать денег.

"У Украины формируются два фронтира: внешний - линия боевого соприкосновения и внутренняя политика - как люди живут. И все больше внутренний фронтир влияет на линию боевого соприкосновения тем, что критическая инфраструктура уничтожается, - подчеркнул Александр Тиханский. - При таком темпе уничтожения критической инфраструктуры Украины, который существует сейчас, к декабрю мы увидим практически разрушенную страну".

"И здесь вопрос уже тогда будет у бойцов украинской армии: а почему у них там в тылу так? - отметил эксперт. - Наш Президент как раз ставит акцент на том, что есть финансовые ресурсы, но есть и людские ресурсы. Мобилизационный ресурс Украины все время уменьшается".

По его словам, Зеленский сейчас пугает Европу тем, что если его режим падет, то 20 млн украинцев поедут в Европу. При этом он просит еще 40 млрд и постоянно повышает эти запросы.

Военно-политический аналитик резюмировал, что, как отмечал глава государства, такая ситуация может сохраняться до конца года. Развитие событий указывает на то, что точка невозврата - момент, после которого отхода назад уже не будет, - может наступить уже в ноябре или декабре, в следующем году это произойдет точно.