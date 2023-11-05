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Военно-морские силы США впервые в истории возглавила женщина
Пост главы Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки впервые в истории заняла женщина, пишет БЕЛТА.
Сенат США одобрил на эту должность кандидатуру адмирала Лизы Франкетти. За нее было отдано 95 голосов. Она также станет первой женщиной в Комитете начальников штабов.
Американский лидер Джо Байден в конце июля выдвинул Лизу Франкетти на пост следующего командующего ВМС США. Нынешний начальник военно-морских операций Майкл Мартин Гилдей ушел в отставку за выслугу лет.
Фото:pixabay.com
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