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Военно-морские силы США впервые в истории возглавила женщина

Военно-морские силы США впервые в истории возглавила женщина

Пост главы Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки впервые в истории заняла женщина, пишет БЕЛТА.

Сенат США одобрил на эту должность кандидатуру адмирала Лизы Франкетти. За нее было отдано 95 голосов. Она также станет первой женщиной в Комитете начальников штабов.

Американский лидер Джо Байден в конце июля выдвинул Лизу Франкетти на пост следующего командующего ВМС США. Нынешний начальник военно-морских операций Майкл Мартин Гилдей ушел в отставку за выслугу лет.

Фото:pixabay.com

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