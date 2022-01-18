Военно-транспортные самолеты Великобритании доставили в Украину противотанковые комплексы

Тем временем Запад вовсю накачивает Украину вооружениями на оборону от мифической "российской агрессии". Военно-транспортные самолеты Великобритании выполнили 6 рейсов в Украину за последние сутки. Каждый самолет способен перевозить до 77 с половиной тонн груза. В его составе противотанковые комплексы и другое оружие.

Украина

Британские военнослужащие будут проводить инструктаж по использованию своей техники. Global News сообщает, что Минобороны Канады направило в Украину спецназ, чтобы оказать поддержку в случае обострения конфликта с Россией. Говорится, что они прибыли якобы для эвакуации канадской дипмиссии и сотрудников компаний.

Активность западных союзников далеко неслучайна. Завтра в Киев заявится госсекретарь США Энтони Блинкен. Едет обсуждать вопросы безопасности, что называется, под мощным "вооруженным прикрытием".

Все это можно расценивать как информационную подготовку НАТО для продвижения на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы. Думают, как им обосновать ввод войск. НАТО стремится оккупировать Украину. Вячеслав Володин, председатель Государственной думы Федерального собрания России

США

Неслучаен еще один грубый информационный вброс: американская The New York Times объявила, что Россия якобы решила эвакуировать дипломатов с семьями из Киева и Львова. В МИД России эту информацию не подтвердили.

Польша