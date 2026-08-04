Литва намерена производить дроны для Киева

Литва объявляет о планах наладить производство беспилотных летательных аппаратов для нужд Киева непосредственно на своей территории.

По заявлению министра обороны республики, сборка будет проходить по украинской технологии. Проект станет практической реализацией двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере военной промышленности, подписанного в мае этого года.

В литовском оборонном ведомстве уже проводятся кадровые перестановки для формирования команды, которая займется локализацией производства.