Военное положение в десяти украинских областях введут 28 ноября в 9:00

Военное положение в десяти украинских областях, которые граничат с Россией, Приднестровьем, а также имеют выход к Черному и Азовскому морям, введут завтра в 9 утра. Оно также будет действовать во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Срок - 30 дней. Такое решение приняла Верховная рада Украины. Напомним, изначально Петр Порошенко призывал Раду ввести военное положение сроком на 60 дней и по всей стране. Но это уже не принципиально. Процессуально далее президент Украины сможет продлить его без одобрения парламентариев. После инцидента вблизи Керченского пролива Киев усиливает охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов и портов. Кроме того, будет введен особый режим работы железнодорожного транспорта.

С целью достижения решения, в связи с инцидентом в Керченском проливе министр иностранных дел Германии Хайко Маас сегодня заявил, что Берлин готов стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч "нормандской четверки".