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Военное положение в десяти украинских областях введут 28 ноября в 9:00
Военное положение в десяти украинских областях, которые граничат с Россией, Приднестровьем, а также имеют выход к Черному и Азовскому морям, введут завтра в 9 утра. Оно также будет действовать во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Срок - 30 дней. Такое решение приняла Верховная рада Украины. Напомним, изначально Петр Порошенко призывал Раду ввести военное положение сроком на 60 дней и по всей стране. Но это уже не принципиально. Процессуально далее президент Украины сможет продлить его без одобрения парламентариев. После инцидента вблизи Керченского пролива Киев усиливает охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов и портов. Кроме того, будет введен особый режим работы железнодорожного транспорта.
С целью достижения решения, в связи с инцидентом в Керченском проливе министр иностранных дел Германии Хайко Маас сегодня заявил, что Берлин готов стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч "нормандской четверки".
Впрочем, пока ситуация лишь накаляется. Сегодня утром стало известно, что не менее 47-ми россиян (пассажиров рейса "Белавиа" из Минска) задержали в киевском аэропорту "Жуляны". Как пишет "Би-Би-Си" со ссылкой на очевидцев, у них забрали паспорта, допросили, а после объявили о депортации в Минск. Государственный пограничный комитет Беларуси отмечает, что возврат или непропуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны. Белорусская сторона работает в обычном режиме, и не производила дополнительных мер по усилению пограничного режима на границе с Украиной.
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