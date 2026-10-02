Парадокс произошел на вручении Вестфальской премии мира в немецком Мюнстере. По решению организаторов, престижная награда за мир досталась военному блоку НАТО.

Статуэтку от имени альянса получил генсек Марк Рютте, а торжественную речь произнес канцлер Германии Фридрих Мерц.

Пацифистский антураж быстро уступил место милитаристской риторике. Рютте с трибуны призвал к масштабному наращиванию оборонных расходов, резкому увеличению военных возможностей НАТО и продолжению поставок оружия.

Эксперты и пресса иронизируют, что церемония прошла в духе антиутопии Оруэлла, где благодарственная речь за мир состояла из требований производить как можно больше снарядов и ракет.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Нам нужны подготовленные и боеготовые военнослужащие. Нам необходимы танки, самолеты, корабли, беспилотники, вооружение и боеприпасы, созданные с применением новейших технологий. Мы должны производить и поставлять эти средства уже сегодня. Скорость имеет решающее значение. Именно поэтому НАТО тесно сотрудничает с представителями промышленности по обе стороны Атлантики, стимулируя рост производства и внедрение инноваций. Крупные оборонные и технологические компании здесь, в земле Северный Рейн-Вестфалия, делают именно это. Такие компании, как Rheinmetall, ThyssenKrupp и многие другие. Этот регион - промышленный локомотив Европы. Нам нужны сталь, огневая мощь и технологии".

Простые немцы с таким подходом категорически не согласны. Прямо под окнами ратуши, где проходила абсурдная церемония, развернулся мощный митинг оппозиции.

Возмущенные граждане так громко свистели и кричали, что на площади даже не было слышно торжественного оркестра. Разгневанные люди устроили лидерам свирепый прием, оглушительно скандируя им в лицо: "Кровь на ваших руках!"