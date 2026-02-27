3.75 BYN
Военные Франции и Великобритании провели совместные учения в Бретани
Автор:Редакция news.by
Более 600 военнослужащих 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании провели совместные учения с французской 11-й парашютной бригадой на северо-западе Франции - в Бретани.
По данным The Telegraph, маневры моделировали переброску сил в Украину и стали завершающим этапом подготовки контингента к так называемой миротворческой миссии.
Однако возможностей для реализации этой идеи, несмотря на учения, все меньше. То же издание отмечало, что ряд стран - участниц "коалиции желающих" могут отправить свои войска только с разрешения России. Но Москва не допустит размещения войск НАТО на территории Украины.