Военные предупредили Трампа о нехватке боеприпасов

Запасы ракет США ограничивают возможности по эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Уточняется, что информация о нехватке боеприпасов была передана Трампу вместе с различными сценариями дальнейшего ведения боевых действий против Исламской Республики.

Ранее газета The New York Times также заявляла, что Трамп отложил масштабные удары из-за риска быстро израсходовать ракеты-перехватчики. Сам американский лидер эти сообщения опроверг, назвав дефицит оружия выдумкой.