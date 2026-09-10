Военные расходы в мире за 2026 год вырастут на 10 %

Уровень глобальной милитаризации стремительно повышается. Почти на 10 % вырастут в 2026 году военные расходы стран планеты: если в 2025-м они составили чуть менее 3 трлн долларов, то в 2026-м достигнут 3,3 трлн долларов. Такие выводы делают военные эксперты на основании анализа сведений о расходах НАТО и национальных правительств.

Больше всего на оборонные нужды тратят США: в этом году они израсходуют на военные цели 954 млрд долларов. Остальные страны НАТО вместе взятые потратят 550 млрд долларов.

Бурно растет и оружейная торговля: абсолютный лидер по объему военных закупок - Украина. Также ведущие места в качестве импортеров оружия занимают Индия, Саудовская Аравия и Пакистан.