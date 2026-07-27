Американские военные в Персидском заливе столкнулись с острым дефицитом ракет-перехватчиков. Как сообщил телеканал NBC News, из-за нехватки боеприпасов командование США вынуждено выбирать, какие иранские ракеты сбивать, а какие - пропускать.

Средства ПВО теперь применяют только при прямой угрозе американским солдатам. Удары по базам союзников, топливным складам и радарам американцы просто игнорируют. На этом фоне президент США Дональд Трамп взял паузу в атаках на Иран. В ответ Тегеран также объявил о прекращении ударов по объектам США в регионе, подчеркнув, что их стратегия носит исключительно ответный характер. И, как стало известно, Белый дом вводит военную цензуру в американских СМИ. Администрация США официально потребовала от ведущих масс-медиа полностью засекретить и не публиковать данные о реальных запасах зенитных ракет для систем. В Вашингтоне заявили, что раскрытие этих цифр несет угрозу национальной безопасности страны.