На юго-востоке Латвии 21 августа стартовали трехдневные военные учения многонациональной бригады НАТО. Эпицентром маневров стал город Даугавпилс, расположенный в нескольких десятках километров от белорусской границы.

По данным региональных штабов, тяжелые колонны бронетехники уже выдвинулись со своей постоянной базы в Адажи.

Натовцы открыто отрабатывают тактику "оперативного реагирования в восточной части Латвии", превращая в полигон гражданскую инфраструктуру: основные точки учений развернуты прямо между бывшим аэродромом Лоцики и озером Шуньэзерс. Координацию маневров осуществляет Дания, которая накануне экстренно перебросила в Латвию целый боевой батальон под прикрытием шведских и турецких истребителей.

Маневры проходят на фоне эскалации: латвийские власти официально ввели временный запрет на использование воздушного пространства вдоль рубежей Союзного государства, переведя свои войска в режим боевой готовности.

Ранее на неделе авиация НАТО уже применила оружие, сбив в приграничной зоне неопознанный беспилотник. Параллельно альянс устроил масштабную провокацию у российских границ. В небе вблизи Калининградской области развернута беспрецедентная группировка - зафиксировано около 25 военных самолетов США, Норвегии, Литвы и Польши.

В Брюсселе маневры называют "обороной", но немецкие эксперты и пресса говорят о репетиции силовой блокировки Балтики.