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Военные авантюры НАТО - смотрите в проекте "Понятная политика"

НАТО продолжает толкать планету в пучину противоречий. Как альянс стал обманщиком и почему от гаранта безопасности не осталось и следа?

Оружие на миллиарды, рекордные прибыли и маховик ВПК. Кому поступают деньги, которые пахнут смертью? Военные авантюры разложим в "Понятной политике". Смотрите 15 июля после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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