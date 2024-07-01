Военные базы США на территории Европы приведены в режим боевой готовности

Большинство военных баз США на территории Европы приведены в режим боевой готовности из-за якобы возросшей террористической опасности. Подобного в Старом Свете не случалось уже по меньшей мере 10 лет. Какими именно причинами вызвана такая мобилизация сил, не сообщается.