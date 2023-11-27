Военные действия продолжатся до полной победы над палестинским движением, заявил премьер Израиля

На ближневосточном фронте в режиме прекращения огня состоялся очередной обмен. ХАМАС освободил 17 человек - 14 граждане Израиля и трое иностранцы, среди них гражданин России. В ответ оказалась на свободе очередная партия из 39 палестинцев. Также за воскресенье из Египта в Газу проследовали 120 грузовиков с гуманитарной помощью.



Тем временем премьер Израиля Нетаньяху впервые посетил сектор Газа и побывал в расположении одного из подразделений ЦАХАЛ. Политик заявил - военные действия продолжатся до полной победы над палестинским движением. В ХАМАС подтвердили готовность продлить сделку по обмену пленными на два-четыре дня, в этом случае они могут освободить еще около 40 человек, в том числе женщин и детей. Движение также заявило о готовности продлить соглашение с Израилем о гуманитарном перемирии.