Военные поставки Украине продолжаются, пока под Киевом оборудуют огромное кладбище для погибших в военных конфликтах

США отправят Украине очередную партию военной помощи, сообщают информагенства. Объем предполагаемых поставок - 400 млн долларов. Речь в основном идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных систем HIMARS,NASAMS, StingerиJavelin. Поставки планируется осуществить в кратчайшие сроки.

Официальный Мадрид также объявил о передаче ВСУ некоторых видов оружия: Испания обещает Киеву несколько танков Leopard, по десятку бронетранспортеров и грузовиков.

На окраине Киева начинается обустройство огромного мемориального кладбища, которое станет аналогом американского Арлингтонского. На нем предполагается предавать земле прах погибших в военных конфликтах. Решение было принято еще год назад, но его реализация задерживалась. Рассчитано кладбище на 50 тыс. могил. Очевидно, теперь в нем назрела насущная необходимость.