Военные расходы стран НАТО продолжают расти

Впервые в истории большинство стран НАТО тратит на оборону свыше 2 % своего ВВП - ранее такое требование никогда членами Альянса не соблюдалось.

Еще одну любопытную особенность военных расходов показывает статистика: государства на востоке Европы увеличили военные расходы в два, и даже в три раза. Абсолютными рекордсменами являются Польша и республики Прибалтики. Варшава тратит на оружие более 4 % ВВП. Характерно, что и балтийские тигры, которые громко рычат, несмотря на отсутствие зубов и когтей, расходуют на оборону свыше 3 % валового внутреннего продукта.