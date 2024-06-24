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Военные расходы стран НАТО продолжают расти
Впервые в истории большинство стран НАТО тратит на оборону свыше 2 % своего ВВП - ранее такое требование никогда членами Альянса не соблюдалось.
Еще одну любопытную особенность военных расходов показывает статистика: государства на востоке Европы увеличили военные расходы в два, и даже в три раза. Абсолютными рекордсменами являются Польша и республики Прибалтики. Варшава тратит на оружие более 4 % ВВП. Характерно, что и балтийские тигры, которые громко рычат, несмотря на отсутствие зубов и когтей, расходуют на оборону свыше 3 % валового внутреннего продукта.
Экономическая наука говорит, что подобный уровень военных расходов в мирное время долго поддерживать невозможно - только война способна оправдать подобную мобилизацию экономики.
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