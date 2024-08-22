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Военные склады США опустели
Военные склады США опустели. Как отметил кандидат в президенты США Дональд Трамп, нынешняя администрация раздала их содержимое "нуждающимся", им же сбывает продукцию ВПК страны. А американская армия существует в условиях острой нехватки ресурсов.
Сейчас у нас просто нет боеприпасов. Знаете, мы все раздали Украине и прочим странам, мы отдали им все. На наших складах пусто. Ну что, давайте теперь раздавать все людям бесплатно. Я сделаю историческую инвестицию в восстановление вооруженных сил США. Я уже это делал однажды, но придется повторить, потому что они истощили все запасы боеприпасов так же, как истощили стратегические запасы нефти.
Ранее конгрессмен Майк Уолц заявил, что в случае победы Трамп будет требовать от европейских союзников переложить всю нагрузку при оказании помощи Украине с Вашингтона на страны ЕС.
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