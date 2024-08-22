Военные склады США опустели

Сейчас у нас просто нет боеприпасов. Знаете, мы все раздали Украине и прочим странам, мы отдали им все. На наших складах пусто. Ну что, давайте теперь раздавать все людям бесплатно. Я сделаю историческую инвестицию в восстановление вооруженных сил США. Я уже это делал однажды, но придется повторить, потому что они истощили все запасы боеприпасов так же, как истощили стратегические запасы нефти.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США

