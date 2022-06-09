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Военные США и Великобритании будут обучать ВСУ пользоваться западными РСЗО
Военные США и Великобритании будут обучать ВСУ пользоваться западными РСЗО, сообщает "Вашингтон Пост" со ссылкой на заявление американского генерала Марка Милли. В публикации отмечается: на данном этапе предполагается обучение взвода украинских солдат американской стороной. Курс займет 3-4 недели.
Тем временем к границам Молдовы и Украины движется военная техника итальянской армии. Видеодоказательство сняли жители румынского города Блаж. На кадрах можно заметить около 50 единиц БТР Puma, а также другую военную технику и грузы.
Зафиксирована переброска техники к украинской границе и в Польше. Речь идет об РСЗО M-270.
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