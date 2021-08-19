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Военные США применяют к афганцам слезоточивый газ и светошумовые гранаты
Колючая проволока, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и предупредительные выстрелы в воздух. Так американские военные охраняют северные ворота аэропорта Кабула, чтобы не допустить прорыва местных на территорию. Отчаявшиеся жители Афганистана передают детей через ограждение в надежде спасти хотя бы их жизни. Официальные фото американского военного присутствия в аэропорту Кабула опубликовал и сам Пентагон. По сообщениям президента Джо Байдена, силы США останутся в Афганистане до полной эвакуации американцев.
Представитель "Талибана" заявил об отказе от демократии в Афганистане
За внешним периметром аэропорта желающих покинуть страну уже разгоняют сами талибы. Их методы не лояльнее. Однако и о демократии они не кричат. Представитель "Талибана" заявил, что демократическим государством Афганистан не будет.
На этом фоне Международный валютный фонд сообщил о приостановлении помощи для Афганистана. В заявлении фонда ссылаются на "отсутствие ясности со статусом руководства страны". На следующей неделе МВФ должен был перевести стране порядка 400 миллионов долларов.
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