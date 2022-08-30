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Военные Тайваня открыли огонь по китайскому беспилотнику

Военные Тайваня открыли огонь по китайскому беспилотнику

Тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону беспилотника китайской армии на подлете к островам Цзиньмэнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное новостное агентство Тайваня.

Огонь был предупредительный, дронне был сбит, повернул в сторону от островов Тайваня.

Фото: © Sputnik / Виталий Аньков

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