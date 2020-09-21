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Военные учения "Кавказ" стартовали в России

Параллельно в России стартовали масштабные военные учения "Кавказ 2020". В них участвуют около 80 тысяч военных, среди которых и белорусы. Маневры пройдут в два этапа. В главной фазе состоятся совместные боевые действия многонациональной группировки войск.

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