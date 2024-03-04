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Военные учения НАТО продолжатся у границ России

Продолжаются учения НАТО. Этап "Стойкий защитник" уже завершился в Польше. Военные действия на востоке альянса отточили свыше 3 тысяч солдат из Великобритании, Испании, Польши, Турции и Албании с применением 700 различных видов техники.

А сегодня альянс начинает маневры у границ России - они развернутся на территории севера Финляндии, Норвегии, а также Швеции.

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