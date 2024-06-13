3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Военные учения "Прочный щит" стартовали в Литве
В Литве стартовали учения "Прочный щит". Маневры организованы добровольческими силами обороны республики. В них принимают участие около тысячи военнослужащих НАТО - Великобритании, США,Латвии,Франции,Дании,Германии.
Отработка ведения боевых действий пройдет и на гражданских территориях. Главная цель "Прочного щита" - укрепление взаимодействия добровольцев с регулярной армией и союзников по НАТО.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все