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Военные учения "Прочный щит" стартовали в Литве

В Литве стартовали учения "Прочный щит". Маневры организованы добровольческими силами обороны республики. В них принимают участие около тысячи военнослужащих НАТО - Великобритании, США,Латвии,Франции,Дании,Германии.

Отработка ведения боевых действий пройдет и на гражданских территориях. Главная цель "Прочного щита" - укрепление взаимодействия добровольцев с регулярной армией и союзников по НАТО.

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