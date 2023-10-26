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Военные учения США проходят у границ КНДР и Китая

США и Южная Корея проводят совместные учения в Желтом море вблизи границ КНДР и Китая. В маневрах участвует 30 кораблей. Там эсминец, патрульные самолеты и вертолеты, истребители ВВС и суда береговой охраны. Место учений провокационное - рядом с северной разграничительной линией, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

Ранее на этой неделе вооруженные силы Южной Кореи, США и Японии провели свои первые в истории трехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова.

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