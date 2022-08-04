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Военные учения как ответ Пекина на скандальный визит спикера американского Конгресса на Тайвань
4 августа Китай начал беспрецедентные по масштабу военные учения у острова Тайвань. Национально-освободительная армия КНР провела уже боевые стрельбы на дальние расстояния, нанеся удары по целям в восточной части Тайваньского пролива. Учения проходят в шести районах в акватории вокруг острова - там запрещено движение воздушных и морских судов. Маневры продлятся три дня. Ожидается, что китайская армия впервые запустит гиперзвуковую ракету DF-17. Учения стали ответом Пекина на скандальный визит спикера американского Конгресса на Тайвань. Руководство страны выразило решительный протест в связи с поведением Нэнси Пелоси и расценило это как агрессивную провокацию в свой адрес.
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