Международные военные учения стартовали в Украине. В этом году в маневрах участвуют более 3 тысяч военных из 14 стран мира, среди них армии США и Канады. В мероприятии задействовано 600 единиц автомобилей и бронетехники, 4 вертолета Ми-8. Они будут выполнять широкий спектр задач: от медицинской эвакуации до высадки десанта.



