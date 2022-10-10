Военные учения в Прибалтике: улицы Риги наводнены солдатами

Военные учения в Прибалтике. Кроме латвийских, принимают участие армейские подразделения Соединенных Штатов, Дании и Литвы. Улицы Риги наводнены солдатами нескольких армий, время от времени они устраивают показательные перестрелки холостыми патронами. Эти учения ежегодные: необходимость регулярно петлять между расставленными на улицах пулеметами и шарахаться от стрельбы совершенно опостылело местным жителям. Вот типичная реакция рижанина на появление военных: