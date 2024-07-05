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Военные в Германии требуют ввести обязательный призыв для женщин

Германия продолжает вооружаться. 2 млрд евро бундестаг выделяет на военные спутники, 6 млрд - на закупку бронетехники (это 104 танка "Леопард" и не менее 4 систем "Пэтриот"). При этом военные требуют еще и увеличения численности армейского персонала - озвучена инициатива ввести обязательный призыв для женщин.

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