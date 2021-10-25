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Военные в Судане захватили нескольких министров и главу правительства, их увезли в неизвестном направлении

Госпереворот в Судане. Военные захватили нескольких министров и главу правительства. Их увезли в неизвестном направлении. Движение гражданских лиц по Хартуму ограничено. В столице частично отключен интернет, военные перекрыли мосты. На улицы вышли сотни протестующих. Они заблокировали несколько улиц, возводят баррикады и жгут покрышки.

С момента прошлой революции в 2019-м году, власть в стране принадлежала переходному правительству. Неспособность создать сильную государственность по итогу привела к стратегическим разногласиям между политическими партиями и военными.

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