Военные в Судане захватили нескольких министров и главу правительства, их увезли в неизвестном направлении

Госпереворот в Судане. Военные захватили нескольких министров и главу правительства. Их увезли в неизвестном направлении. Движение гражданских лиц по Хартуму ограничено. В столице частично отключен интернет, военные перекрыли мосты. На улицы вышли сотни протестующих. Они заблокировали несколько улиц, возводят баррикады и жгут покрышки.