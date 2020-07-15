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Военным в Индии запретили использовать соцсети
Индийским военным запретят пользоваться соцсетями. В запретный список попали 89 приложений и мессенджеров, среди которых Twitter, Instagram и TikTok. По мнению властей, они считывают личную информацию военных, в том числе их местоположение. Уже с сегодняшнего дня рядовые и офицеры в Индии обязаны самостоятельно стереть приложения с мобильных и удалить все свои аккаунты. Как власти будут отслеживать исполнение приказа полутора миллиона служащих индийской армии, не уточняется.
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