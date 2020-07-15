Военным в Индии запретили использовать соцсети

Индийским военным запретят пользоваться соцсетями. В запретный список попали 89 приложений и мессенджеров, среди которых Twitter, Instagram и TikTok. По мнению властей, они считывают личную информацию военных, в том числе их местоположение. Уже с сегодняшнего дня рядовые и офицеры в Индии обязаны самостоятельно стереть приложения с мобильных и удалить все свои аккаунты. Как власти будут отслеживать исполнение приказа полутора миллиона служащих индийской армии, не уточняется.

