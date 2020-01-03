Военный флот пришел на помощь населению Австралии

На помощь австралийскому населению, которое страдает от лесных пожаров, пришел военный флот. ВМС страны помогают эвакуировать жителей Маллакуты в штате Виктория. Корабль "Шулз" возьмет на борт свыше тысячи человек. Сейчас в городе на пляже находятся более тысяч местных жителей и туристов. Они еще в понедельник вышли на побережье - единственное безопасное место для эвакуации. Огонь перерезал дороги и полностью окружил город. В Австралии огненная стихия уже унесла жизни 19 человек. Жару там обещают еще три месяца.



