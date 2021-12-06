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Военный флот США продолжает бороздить Черное море
Военный флот США продолжает бороздить Черное море. Ракетный эсминец прибыл в румынский порт Констанца. Ранее судно уже побывало в болгарской Варне. В Вашингтоне заявляют, что маневры - это рутинные операции. То, что они проводятся за тысячи километров от берегов США, военных чиновников не смущает. При этом Москва назвала происходящее провокацией.
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