Военный флот США продолжает бороздить Черное море. Ракетный эсминец прибыл в румынский порт Констанца. Ранее судно уже побывало в болгарской Варне. В Вашингтоне заявляют, что маневры - это рутинные операции. То, что они проводятся за тысячи километров от берегов США, военных чиновников не смущает. При этом Москва назвала происходящее провокацией.