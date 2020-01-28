Военный истребитель разбился в Алжире

Час назад стало известно, что на северо-востоке Алжира упал военный истребитель Су-30. Крушение произошло в провинции Умм-эль-Буаги во время плановых учений. По предварительным данным, на борту самолета находились два летчика. Оба погибли. Причины ЧП выясняются.