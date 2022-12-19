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Военный корабль затонул в Таиланде - 31 моряк пропал без вести
Корабль военно-морского флота Таиланда "Сукхотаи", на борту которого находилось более 100 человек, затонул во время шторма в Сиамском заливе, сообщает БелТА со ссылкой на BBC.
Согласно заявлению местных властей, 75 членов экипажа удалось спасти, 31 моряк числится пропавшим без вести. Инцидент произошел вечером 18 декабря. На помощь были отправлены три военных корабля и вертолеты. Поисковые бригады работали всю ночь, операция продолжается. По факту катастрофы проводится расследование
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