Военный мятеж в центре Африки - неопределенная ситуация в Гвинее сохраняется

Неопределенная ситуация сохраняется в Гвинее. Накануне элитное подразделение спецназа во главе с командиром Мамади Думбуя захватило президента страны Альфу Конде. Лидер мятежников заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. В столице Конакри все еще царит неопределенность. Минобороны заявляет, что ситуация под контролем, однако трансляции по телевидению сообщений мятежников говорят об обратном. Вопрос вызывает озабоченность и у мирового сообщества.



Осудили военный переворот Африканский союз и ООН.



