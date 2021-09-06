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Военный мятеж в центре Африки - неопределенная ситуация в Гвинее сохраняется

Неопределенная ситуация сохраняется в Гвинее. Накануне элитное подразделение спецназа во главе с командиром Мамади Думбуя захватило президента страны Альфу Конде. Лидер мятежников заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. В столице Конакри все еще царит неопределенность. Минобороны заявляет, что ситуация под контролем, однако трансляции по телевидению сообщений мятежников говорят об обратном. Вопрос вызывает озабоченность и у мирового сообщества.

Осудили военный переворот Африканский союз и ООН.

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