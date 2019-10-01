Военный парад по случаю 70-ой годовщины КНР проходит на главной площади столицы

70-ую годовщину с момента образования отмечает Китайская Народная Республика. По этому случаю на главной площади столицы проходит военный парад. В этом году он стал самым крупным за последние десятилетия. В нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Одной из самых ожидаемых премьер парада стала демонстрация новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Дунфэн-41", разработка которой началась еще в 1980 году. Интересной новинкой авиации стал боевой вертолет "Чжи-20". Среди других современных разработок - обновленный стратегический бомбардировщик H-6N, сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета CJ-100 и новейший ударный беспилотник, созданный по технологии "Стелс".