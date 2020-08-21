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Военный политолог Александр Перенджиев о ситуации в Беларуси

На белорусах используются технологии внутреннего мятежа. Дестабилизация ситуации в стране - это не только катастрофа для самого белорусского народа, но и для России. Это угроза национальной безопасности Союзного государства. Свое мнение нашему телеканалу высказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭО имени Плеханова Александр Перенджиев.

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