Военный политолог Александр Перенджиев о ситуации в Беларуси

На белорусах используются технологии внутреннего мятежа. Дестабилизация ситуации в стране - это не только катастрофа для самого белорусского народа, но и для России. Это угроза национальной безопасности Союзного государства. Свое мнение нашему телеканалу высказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭО имени Плеханова Александр Перенджиев.