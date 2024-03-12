Военный самолет потерпел крушение в Ивановской области

Военный Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.



На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.



Фото:скриншот из видео очевидцев