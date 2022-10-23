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Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске
В Иркутске потерпел крушение самолет. Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в секторе частной застройки в городе во время испытательного полета. Возник пожар. Его площадь достигла 200 квадратных метров. Оба летчика погибли.
Из местных жителей, по словам губернатора Иркутской области, никто не пострадал. В доме на две семьи, на который рухнула военная машина, в момент ЧП никого не было. Возгорание на земле локализовано. Без электроэнергии после крушения самолета в Иркутске остались 150 домов.
На видео в сетях видно, как самолет резко теряет высоту и, уходя в крутое пике, влетает в жилой дом. В СК сообщили, что катастрофа могли произойти из-за того, что пилоты выполняли полет без боекомплектов. Кроме того, они не выходили на связь с землей 20 минут.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Для расследования происшествия будет создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов. После падения самолета для жителей Иркутска подготовлен пункт временного размещения.
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