Военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара в американском Миссури

ЧП произошло и в американском Миссури. Там военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара. Известно, что 4 военных судна направлялись в Коннектикут из Калифорнии. Однако из-за штормового ветра и дождя одному пришлось экстренно пойти на посадку. В результате инцидента никто не пострадал.