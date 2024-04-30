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Военный вертолет разбился в Колумбии, девять человек погибли
Вертолет Ми-17 колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение в штате Боливар, все девять человек на его борту погибли. Об этом сообщила армия Колумбии в соцсети Х, пишет РИА Новости.
"Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь, на юге Боливара. К месту происшествия выехала группа спасателей", - говорится в сообщении в блоге вооруженных сил.
На борту воздушного судна, которое потерпело крушение по неустановленной причине, находились шесть офицеров и три солдата. Десантно-штурмовая авиационная дивизия, в ведении которой находился вертолет, использовала его для снабжения войск, ведущих операции в этой местности.
Президент Колумбии Густаво Петро, который выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, отметил, что на этой территории велись операции против наркоторговцев из "Клана залива".
Фото: pixabay.com
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