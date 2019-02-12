Военный вертолет рухнул в жилом квартале Стамбула

К счастью, жертв среди гражданского населения удалось избежать, однако четверо военных, находившихся на борту, погибли. По предварительной версии, пилот пытался совершить экстренную посадку из-за неких технических поломок. Справиться с управлением не удалось. Подробности выясняются.