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Военный вертолет рухнул в жилом квартале Стамбула

К счастью, жертв среди гражданского населения удалось избежать, однако четверо военных, находившихся на борту, погибли. По предварительной версии, пилот пытался совершить экстренную посадку из-за неких технических поломок. Справиться с управлением не удалось. Подробности выясняются.

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